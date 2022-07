Piazza Affari chiude in calo dell'1,6% con i timori su Draghi (Di mercoledì 20 luglio 2022) Chiusura in forte calo per Piazza Affari, che sconta i timori sulla permanenza di Mario Draghi a Palazzo Chigi e le preoccupazioni degli investitori per un eventuale fine anticipata della legislatura. ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 luglio 2022) Chiusura in forteper, che sconta isulla permanenza di Marioa Palazzo Chigi e le preoccupazioni degli investitori per un eventuale fine anticipataa legislatura. ...

