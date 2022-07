Le Fiamme Gialle hanno operato in occasione dell’esibizione a Pordenone

Pubblicità

fabbri333 : Una talpa alle Fiamme Gialle - bonajuto : RT @GiorniStoria: #20luglio. Ci sono capitoli nascosti che fanno parte del patrimonio della #storia d'talia. Dalla ricerca documentale e d'… - ivl24_it : Indagine su appalti a Matera, il sindaco Bennardi: “massima fiducia nell’operato della Procura e delle Fiamme Giall… - danieledv79 : RT @ilriformista: Le carte delle indagini passate ad Amara - ilriformista : Le carte delle indagini passate ad Amara -

Pubblicato il 20 Luglio, 2022 Ledel Comando Provinciale di Lecce, durante le prime ore della mattinata di oggi, hanno dato vita ad una ordinanza di custodia cautelare personale nei confronti di 7 persone. Si tratta di ...Una volta espulsi, lehanno verificato che all'interno dei 68 ovuli era contenuta cocaina per complessivi 931 grammi. L'uomo è stato quindi fermato con l'accusa di traffico di sostanze ...Operazione della Guardia di Finanza di Latina: segnalate all'agenzia delle Entrate operazioni sospette e riciclaggio all'estero per nove milioni di euro.BORGOMANERO NO – La Guardia di Finanza di Borgomanero un falso “compro oro” che non era iscritto nel registro tenuto e gestito dall’Organismo degli Agenti in attività finanziarie e dei Mediatori ...