La scimmia che sta terrorizzando un'intera città giapponese (Di mercoledì 20 luglio 2022) Una scimmia selvatica sta terrorizzando la popolazione di Ogori, una piccola città nel sud-ovest del Giappone. Secondo diverse denunce, l'animale ha l'abitudine di entrare nelle abitazioni o in altre strutture e... Leggi su europa.today (Di mercoledì 20 luglio 2022) Unaselvatica stala popolazione di Ogori, una piccolanel sud-ovest del Giappone. Secondo diverse denunce, l'animale ha l'abitudine di entrare nelle abitazioni o in altre strutture e...

Pubblicità

Augurieghiande : @GuidoCrosetto Buongiorno, principessa. Non è che, comunque, i tuoi amichetti di partito fascista siano poi tanto m… - Zehov : RT @tizianacampodon: Cechov aveva una mangusta che chiamò il suo Svoloch e lo descrisse in una lettera come 'un misto di topo e coccodrillo… - Frances52779614 : RT @tizianacampodon: Cechov aveva una mangusta che chiamò il suo Svoloch e lo descrisse in una lettera come 'un misto di topo e coccodrillo… - noianononhodet1 : @Luna_di_Venezia Io penso che Antun abbia provato a giocare al rialzo usando l'Inter..un accordo c'era ma hanno avu… - Real_BillyA : @Real_ColeMack cerco che non avevo notato fossi una scimmia -