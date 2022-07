Il centrodestra non vota la fiducia a Draghi (Di mercoledì 20 luglio 2022) L'annuncio di Salvini e a stretto giro il comunicato ufficiale congiunto dei partiti di centrodestra di governo: i senatori di Forza Italia, Lega e Noi Con l'Italia non parteciperanno al voto di fiducia chiesto dal presidente del consiglio... Leggi su today (Di mercoledì 20 luglio 2022) L'annuncio di Salvini e a stretto giro il comunicato ufficiale congiunto dei partiti didi governo: i senatori di Forza Italia, Lega e Noi Con l'Italia non parteciperanno al voto dichiesto dal presidente del consiglio...

Pubblicità

Giorgiolaporta : Hanno espulso #Berlusconi dal #Senato neanche fosse un latitante, votato per mandare in carcere #Salvini, tirato ca… - lorepregliasco : Mi pare che il 'centrodestra di governo', in particolare Forza Italia, non votando la fiducia a Draghi rischi di di… - smenichini : In questo momento il centrodestra, dato per largamente vincente se andasse unito alle elezioni, ha quattro posizion… - Clarembaldo : RT @dottorbarbieri: ??????Affinché il voto di fiducia sia valido (NUMERO LEGALE) servono 161 voti. Centrodestra di governo verso NON PARTECIP… - Lara_ga1969 : RT @dottorbarbieri: ??????Affinché il voto di fiducia sia valido (NUMERO LEGALE) servono 161 voti. Centrodestra di governo verso NON PARTECIP… -