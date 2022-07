F1, GP Francia 2022: numeri, statistiche, curiosità. A Le Castellet vige “la maledizione del terzo posto” (Di mercoledì 20 luglio 2022) La Formula Uno riprende le ostilità dopo un weekend di pausa. Domenica 24 luglio il Circus sarà di scena a Le Castellet, dove si disputerà il Gran Premio di Francia, appuntamento dalla grandissima tradizione. Quella del 2022 sarà infatti la 62ma edizione iridata della gara, che ha sempre fatto parte del Mondiale a eccezione di una parentesi durata dal 2009 al 2017, a cui vanno aggiunte due cancellazioni dell’ultimo minuto (1955 in seguito al disastro di Le Mans e 2020 per via della pandemia di Covid). Riguardo l’evento, non bisogna dimenticare l’impatto storico avuto sulla terminologia utilizzata ancora oggi. Il 26 giugno 1906 nella Sarthe si disputò la prima gara automobilistica ad avere il nome di “Grand Prix”, poiché il premio per il vincitore era di 45.000 franchi dell’epoca, per un valore pari a 13 chilogrammi d’oro! Da allora, la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) La Formula Uno riprende le ostilità dopo un weekend di pausa. Domenica 24 luglio il Circus sarà di scena a Le, dove si disputerà il Gran Premio di, appuntamento dalla grandissima tradizione. Quella delsarà infatti la 62ma edizione iridata della gara, che ha sempre fatto parte del Mondiale a eccezione di una parentesi durata dal 2009 al 2017, a cui vanno aggiunte due cancellazioni dell’ultimo minuto (1955 in seguito al disastro di Le Mans e 2020 per via della pandemia di Covid). Riguardo l’evento, non bisogna dimenticare l’impatto storico avuto sulla terminologia utilizzata ancora oggi. Il 26 giugno 1906 nella Sarthe si disputò la prima gara automobilistica ad avere il nome di “Grand Prix”, poiché il premio per il vincitore era di 45.000 franchi dell’epoca, per un valore pari a 13 chilogrammi d’oro! Da allora, la ...

