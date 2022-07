Draghi resta fermo, unica fiducia possibile dalla ‘sua’ maggioranza (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – Il Senato, udite le Comunicazioni del Presidente del Consiglio, le approva. La risoluzione firmata dal senatore Pier Ferdinando Casini prevede una sola riga e nessuna ambiguità. E il premier Mario Draghi, restando fermo sulla posizione già espressa nel suo intervento di questa mattina al Senato, è su una riga, e senza ambiguità, che chiede la fiducia al Parlamento. Non c’è altra strada, secondo il premier, se non quella di esprimere la volontà del Parlamento sulle sue comunicazioni. Nella replica alle posizioni espresse da tutti i gruppi parlamentari, ribadendo tutti i contenuti già espressi con puntualizzazioni nette su reddito di cittadinanza, superbonus e salario minimo, c’è il passaggio che sintetizza la posizione scelta: “Il sostegno che ho visto nel Paese mi ha ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – Il Senato, udite le Comzioni del Presidente del Consiglio, le approva. La risoluzione firmata dal senatore Pier Ferdinando Casini prevede una sola riga e nessuna ambiguità. E il premier Mariondosulla posizione già espressa nel suo intervento di questa mattina al Senato, è su una riga, e senza ambiguità, che chiede laal Parlamento. Non c’è altra strada, secondo il premier, se non quella di esprimere la volontà del Parlamento sulle sue comzioni. Nella replica alle posizioni espresse da tutti i gruppi parlamentari, ribadendo tutti i contenuti già espressi con puntualizzazioni nette su reddito di cittadinanza, superbonus e salario minimo, c’è il passaggio che sintetizza la posizione scelta: “Il sostegno che ho visto nel Paese mi ha ...

