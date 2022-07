Covid in Toscana: 10 morti (5 uomini e 5 donne), oggi 20 luglio. E 4.259 nuovi contagi (Di mercoledì 20 luglio 2022) Non bisogna abbassare la guerdia, e non si tratta di un luogo comune. Anche oggi, 20 luglio 2022, ci sono stati 10 morti per coronavirus, in Toscana. Si tratta di 5 uomini e 5 donne con età media di 85 anni. Mentre è sempre elevato il numero dei nuovi contagiati: 4.259 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 20 luglio 2022) Non bisogna abbassare la guerdia, e non si tratta di un luogo comune. Anche, 202022, ci sono stati 10per coronavirus, in. Si tratta di 5e 5con età media di 85 anni. Mentre è sempre elevato il numero deiati: 4.259 L'articolo proviene da Firenze Post.

