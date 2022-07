Calciomercato Juventus, svolta a centrocampo: pronto l’assalto ad un top player (Di mercoledì 20 luglio 2022) La Juventus sembra essere molto vicina ad un secondo colpo per quanto riguarda il centrocampo; si tratta di un giocatore di primo livello. Nella passata stagione, la Juventus ha avuto diversi problemi in mezzo al campo tra prestazioni non all’altezza e una serie di infortuni che hanno causato non poche difficoltà ad Allegri. Questo è stato il motivo principale, oltre alla voglia di alzare la qualità dopo due quarti posti consecutivi, che ha portato la società bianconera a piazzare subito un grande colpo per il centrocampo. Parliamo, ovviamente, di Pogba. AnsafotoIl francese porta non solo qualità e quantità ma anche quei bonus, in termini di gol e assist, che possono risultare determinati nel corso della stagione e sono terribilmente mancati lo scorso anno. La Juventus, però, sembra intenzionata a ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 20 luglio 2022) Lasembra essere molto vicina ad un secondo colpo per quanto riguarda il; si tratta di un giocatore di primo livello. Nella passata stagione, laha avuto diversi problemi in mezzo al campo tra prestazioni non all’altezza e una serie di infortuni che hanno causato non poche difficoltà ad Allegri. Questo è stato il motivo principale, oltre alla voglia di alzare la qualità dopo due quarti posti consecutivi, che ha portato la società bianconera a piazzare subito un grande colpo per il. Parliamo, ovviamente, di Pogba. AnsafotoIl francese porta non solo qualità e quantità ma anche quei bonus, in termini di gol e assist, che possono risultare determinati nel corso della stagione e sono terribilmente mancati lo scorso anno. La, però, sembra intenzionata a ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | #Bremer, il #Torino ha accettato l'offerta della #Juventus: incontro in corso per il contratto del… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Si infiamma il Derby d'Italia di mercato per #Bremer: l'@Inter rilancia, la @juventusfc ha… - GiovaAlbanese : #Bremer rientra a Torino da calciatore della #Juventus: domani mattina visite mediche ? #calciomercato - junews24com : Zaniolo sempre più lontano? La Juve ha un'altra priorità. Ultime - - ErisxJune : RT @Eurosport_IT: 'Ho parlato con Chiellini e ho deciso che la Juventus era la squadra migliore per me' ????? Le prime parole di Bremer in… -