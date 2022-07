Calciomercato Juve | c’è un’altro club dietro il no di Pjaca alla Samp

(Di mercoledì 20 luglio 2022) . Il croato ha rifiutato i blucerchiati Ilfront di Markoè definitivo. Come riferito da Marco Guidi de La Gazzetta dello Sport, l’attaccante ha rifiutato il triennale da 900mila euro a salire con ladoria, dopo una buonuscita d. Ora il croato si allena con lantus U23 e spera nella chiamata della Dinamo Zagabria, per il ritorno in patria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Juve, accordo raggiunto anche con #Bremer: le cifre dell'affare - MarcoGuidi13 : Fiducia crescente per la chiusura dell’affare #Bremer nel pomeriggio a Milano per la #Juve #Calciomercato #Inter #Torino - Gazzetta_it : Bremer: 'Juve nel destino? Sì, ho anche un cane bianconero' - DarioSG77 : RT @AlexWolf009: Buffon ha parlato con #DiMaria ed è venuto alla Juve Chiellini ha parlato con #Bremer ed è venuto alla Juve Materazzi ha… - nuocilo : RT @AlexWolf009: Buffon ha parlato con #DiMaria ed è venuto alla Juve Chiellini ha parlato con #Bremer ed è venuto alla Juve Materazzi ha… -

Calciomercato.com

Il classe 1997 racconta anche un simpatico retroscena: 'Devo dire che laera nel mio destino - la rivelazione dell'ex Torino - perché anche il mio cane è bianco e nero'. Il saluto ai tifosi del ..., il Real Madrid punta Scamacca Gianluca Scamacca ©LaPresseA tal proposito dalla Spagna hanno rilanciato una voce sul possibile interesse da parte del Real Madrid per Giancluca ... Juve, McKennie: 'Ringrazio Allegri perché qui mi sento desiderato, ma è difficile ignorare il mercato' Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...NOCI - Oltre duemila persone portate allo stadio, tra partite interne, esterne ed europee. Più di millecinquecento soci, da ogni parte d’Italia e non solo: Liechtenstein, Germania, Svizzera, Belgio e ...