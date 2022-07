Atp e Wta Amburgo 2022 | programma ed orari giovedì 21 luglio con Fognini ed Alcaraz

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Il, glie l’ordine di gioco del torneo combined diper la giornata di21. Al maschile occhi puntati su Fabio, che giocherà sul Campo Centrale il suo secondo turno contro il russo Kachanov. I due sonoti dopo Cerundolo-Rublev, che inizieranno non prima delle ore 14:30. In serata sarà protagonista anche lo spagnolo, che affronta in un incontro per nulla scontato il serbo Krajinovic. Tanta Russia in campo. Sul Court 1, infatti, sarà la volta anche di Aslan Karatsev, opposto al qualificato colombiano Galan. Nel femminile è già tempo di quarti di finale, con l’ex campionessa del Roland Garros, Barbora Krejcikova, che aprirà ilsul Centrale. A ...

Andrey Rublev ha festeggiato la decima vittoria in carriera ad Amburgo. Nel torneo tedesco, per la prima volta combined con il classico ATP 500 e il nuovo WTA disputati in contemporanea, il russo ha fatto parlare di sé già prima del 63 64 sul lettone Ricardas Berankis al primo turno. Finalista nel 2019, vincitore nel 2020, in Germania ...