ATP Amburgo 2022, risultati 20 luglio: Rublev agli ottavi, Coric e Musetti già ai quarti (Di mercoledì 20 luglio 2022) Si è conclusa la terza giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare maschile, del torneo ATP 500 Amburgo 2022 di tennis: per il completamento del primo turno e l’inizio del secondo dell’Hamburg European Open, sulla terra battuta tedesca, impegnati dieci giocatori. Lorenzo Musetti approda ai quarti. Nell’ultimo match del primo turno la testa di serie numero 2, il russo Andrey Rublev, regola il lituano Ricardas Berankis per 6-3 6-4. Per gli ottavi, nella parte alta del tabellone lo slovacco Alex Molcan piega lo spagnolo Pablo Carreño Busta per 6-3 1-6 7-6 (5) e sfiderà il croato Borna Coric, che elimina il neerlandese Tallon Griekspoor per 6-3 6-4. Nella parte bassa del tabellone lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina supera lo slovacco Jozef Kovalík con un ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) Si è conclusa la terza giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare maschile, del torneo ATP 500di tennis: per il completamento del primo turno e l’inizio del secondo dell’Hamburg European Open, sulla terra battuta tedesca, impegnati dieci giocatori. Lorenzoapproda ai. Nell’ultimo match del primo turno la testa di serie numero 2, il russo Andrey, regola il lituano Ricardas Berankis per 6-3 6-4. Per gli, nella parte alta del tabellone lo slovacco Alex Molcan piega lo spagnolo Pablo Carreño Busta per 6-3 1-6 7-6 (5) e sfiderà il croato Borna, che elimina il neerlandese Tallon Griekspoor per 6-3 6-4. Nella parte bassa del tabellone lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina supera lo slovacco Jozef Kovalík con un ...

