Altro che aperture, l’intervento di Draghi è una sfida ai 5 Stelle: dalle armi all’Ucraina al salario minimo, nessuna vera risposta ai 9 punti di Conte (Di mercoledì 20 luglio 2022) Draghi lancia la sfida. Altro che aperture, ciò che balza agli occhi – pardon alle orecchie – sono i toni di sfida. In quel discorso da prendere o lasciare alla classe politica. Perché lui, il Migliore, è “qui perché gli italiani lo hanno chiesto” ed è agli italiani che i partiti devono rispondere conferendogli quei pieni poteri di salviniana memoria per fare ciò che serve al Paese. La farsa delle dimissioni di Draghi Bordate dal premier delle dimissioni revocabili – respinte infatti da Mattarella e mai confermate da Draghi – nel dibattito sulla finta crisi – mai aperta formalmente – senza precedenti aperta da un presidente del Consiglio che sfiducia se stesso pur essendo sostenuto da una maggioranza che esprime il 70% dei parlamentari. E che oggi è tornato sui suoi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 20 luglio 2022)lancia lache, ciò che balza agli occhi – pardon alle orecchie – sono i toni di. In quel discorso da prendere o lasciare alla classe politica. Perché lui, il Migliore, è “qui perché gli italiani lo hanno chiesto” ed è agli italiani che i partiti devono rispondere conferendogli quei pieni poteri di salviniana memoria per fare ciò che serve al Paese. La farsa delle dimissioni diBordate dal premier delle dimissioni revocabili – respinte infatti da Mattarella e mai confermate da– nel dibattito sulla finta crisi – mai aperta formalmente – senza precedenti aperta da un presidente del Consiglio che sfiducia se stesso pur essendo sostenuto da una maggioranza che esprime il 70% dei parlamentari. E che oggi è tornato sui suoi ...

