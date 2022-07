Alta tensione in aeroporto | i lavoratori dei servizi di handling minacciano lo sciopero

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Orio al Serio. A un mese di distanza, non diminuisce latrae azienda alla BGY International Service, l’handler più importante dell’di Orio, con oltre 300 dipendenti, di proprietà di Sacbo. Nei giorni scorsi, Fit Cisl, Ugl trasporti e Uil trasporti hanno incontrato il Prefetto, per presentare motivazioni e modalità dell’apertura dello stato di agitazione. “Le condizioni di lavoro in seno a BGY sono drasticamente deteriorate, oltre una inaccettabile soglia di non ritorno – dicono i sindacati -, gettando nello sconforto tutti igià duramente provati da una lunga e sofferta situazione. Di fatto, dopo il biennio terribile della pandemia Covid19, durante il quale la consueta operatività del terzo scalo italiano è stata assicurata con abnegazione e sacrificio da parte dei ...

Pubblicità

Zamberlett : RT @Teresat73540673: Accelera la crisi di governo dopo un pomeriggio ad alta tensione. Letta: 'Giorno di follia.(NO, É IL GIORNO DELLA RINA… - Serenelladagos1 : RT @Teresat73540673: Accelera la crisi di governo dopo un pomeriggio ad alta tensione. Letta: 'Giorno di follia.(NO, É IL GIORNO DELLA RINA… - bendinelli2011 : RT @Teresat73540673: Accelera la crisi di governo dopo un pomeriggio ad alta tensione. Letta: 'Giorno di follia.(NO, É IL GIORNO DELLA RINA… - fracaruc : RT @Teresat73540673: Accelera la crisi di governo dopo un pomeriggio ad alta tensione. Letta: 'Giorno di follia.(NO, É IL GIORNO DELLA RINA… - Roby_Passarelli : Final Fantasy VII Remake Intergrade: [P3] (Rete fognaria: Verso il settore 7 - Risalita) Capitolo 10 - Alta tension… -

PuntoSicuro

Un siparietto che la dice lunga sull'che si respira in Aula in queste ore frenetiche in cui tutto sta venendo giù. A quanto pare, secondo quanto ha riportato ilCorriere , Mario Draghi avrebbe lasciato l'aula del Senato dopo ...Per i parchi di ricarica rapida adpotenza (HPC), vengono normalmente installate stazioni di trasformazione con collegamento a una potente rete a media, che funzionano 24 ore su 24 e ... Quali sono gli infortuni che avvengono nel contatto con... Tornano le tensioni sugli asset italiani in attesa dell'evoluzione della crisi di governo. Lo spread si è portato in chiusura in area 212 pb dopo che in ...Autonomia, tempi di ricarica, prestazioni. Nessuno parla però di come nasce un'elettrica. Ecco tutto quello che dovete sapere.