Al via nel milanese progetti per percettori reddito di cittadinanza

(Adnkronos) – La giunta del Comune milanese di Cesano Boscone ha approvato una delibera che dà il via libera ai puc, progetti di utilità collettiva proposti da tre soggetti del terzo settore, i quali potranno avvalersi dei percettori del reddito di cittadinanza per l'implementazione delle iniziative. I tre enti proponenti, tutti di Cesano Boscone, sono il circolo donne Sibilla Aleramo, l'associazione Civitas sole e la cooperativa sociale Prospettive nuove. Le iniziative sviluppate dalle associazioni in coprogettazione con il settore Welfare del Comune di Cesano Boscone, potranno avvalersi del supporto dei cittadini che beneficiano del reddito di cittadinanza residenti nei comuni dell'ambito del Corsichese. "La revisione del reddito di cittadinanza"

