Vita da cantautore: intervista ad Angelo Bettati (Di martedì 19 luglio 2022) PARMA – Abbiamo intervistato il cantautore Angelo Bettati. Ecco che cosa gli abbiamo chiesto. Chi è il cantautore Angelo Bettati? «Angelo Bettati è un sognatore che viene dalla provincia di Parma e ha deciso un giorno di intraprendere il cammino del cantautore con il preciso intento di portare sul palco le proprie canzoni per far conoscere alla gente i valori, i sentimenti, le cose belle e positive che ha imparato dalla Vita. Certo, prima di arrivare a comporre canzoni le difficoltà, i sacrifici, il tempo perso e gli errori ci sono stati e ci saranno ancora ma occorre sempre imparare dagli sbagli e dagli imprevisti per rafforzarsi interiormente e diventare quindi più completi, e questo la gente lo vede ... Leggi su lopinionista (Di martedì 19 luglio 2022) PARMA – Abbiamoto il. Ecco che cosa gli abbiamo chiesto. Chi è il? «è un sognatore che viene dalla provincia di Parma e ha deciso un giorno di intraprendere il cammino delcon il preciso intento di portare sul palco le proprie canzoni per far conoscere alla gente i valori, i sentimenti, le cose belle e positive che ha imparato dalla. Certo, prima di arrivare a comporre canzoni le difficoltà, i sacrifici, il tempo perso e gli errori ci sono stati e ci saranno ancora ma occorre sempre imparare dagli sbagli e dagli imprevisti per rafforzarsi interiormente e diventare quindi più completi, e questo la gente lo vede ...

Pubblicità

Lopinionista : Vita da cantautore: intervista ad Angelo Bettati - CarloClimati : CHRIS CAPPELL - LA SPERANZA IN UNA PIANURA IN FIORE Una mia nuova trasmissione ispirata alla vita e all'arte del ca… - radiopopmilano : Oggi è andata in onda la seconda puntata del documentario curato e narrato da Alberto Visconti sulla vita del canta… - panorama_it : La passione per la fotografia e lo shooting con Federica Pellegrini che poi si è trasformato in videoclip. La music… - conuncriterio : È il migliore cantautore che abbiamo in Italia degli ultimi tempi. Voi continuate pure a disprezzarlo solo perché v… -