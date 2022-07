Ultime Notizie Roma del 19-07-2022 ore 07:10 (Di martedì 19 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale martedì 19 luglio Buongiorno da Francesco Vitale prosegue resa dei conti nel Movimento 5 Stelle mentre il destino del governo draghi si giocherà domani in Parlamento sono attesi Infatti per domani secondo quanto concordato tra i rispettivi presidenti le comunicazioni dei premi era prima il Senato e poi alla camera il voto di fiducia lega basta giochini di Palazzo che di Movimento 5 Stelle si va al voto ieri sera vertici Forza Italia Berlusconi a Roma Tagliani o draghi bis senza 5 stelle o Alvo dice nel movimento a fondo di governisti con te chi vuole lasciare lo faccia subito in piena Libertà l’Algeria diventa il primo fornitore italiano di gas dopo L’intesa siglata dal gelida draghi Consiglio Ministri del giorno in cui annuncia la venuto Stoppa le forniture di gas all’Europa ed ... Leggi su romadailynews (Di martedì 19 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale martedì 19 luglio Buongiorno da Francesco Vitale prosegue resa dei conti nel Movimento 5 Stelle mentre il destino del governo draghi si giocherà domani in Parlamento sono attesi Infatti per domani secondo quanto concordato tra i rispettivi presidenti le comunicazioni dei premi era prima il Senato e poi alla camera il voto di fiducia lega basta giochini di Palazzo che di Movimento 5 Stelle si va al voto ieri sera vertici Forza Italia Berlusconi aTagliani o draghi bis senza 5 stelle o Alvo dice nel movimento a fondo di governisti con te chi vuole lasciare lo faccia subito in piena Libertà l’Algeria diventa il primo fornitore italiano di gas dopo L’intesa siglata dal gelida draghi Consiglio Ministri del giorno in cui annuncia la venuto Stoppa le forniture di gas all’Europa ed ...

