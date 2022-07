Ultime Notizie – Caldo record in Inghilterra, raggiunti i 39,1 gradi (Di martedì 19 luglio 2022) E’ la giornata più calda mai registrata nel Regno Unito dove a Charlwood, nel Surrey, sono stati raggiunti i 39,1 gradi centigradi. Charlwood è un villaggio nel distretto di Mole Valley nel Surrey, a circa sei chilometri dall’aeroporto di Gatwick. Lo riferisce il Met office, parlando però di un ‘record provvisorio’ perché si prevede che le temperature saliranno ancora nel corso della giornata e potrebbero toccare i 42 gradi centigradi. Finora la temperatura più alta mai registrata in Gran Bretagna era di 38,7°C, toccata nel 2019 al Cambridge Botanic Garden. Quella tra lunedì e martedì è stata anche la notte più calda per i britannici, con le temperature che non sono scese al di sotto dei 25 gradi centigradi. Il record notturno è ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 19 luglio 2022) E’ la giornata più calda mai registrata nel Regno Unito dove a Charlwood, nel Surrey, sono statii 39,1centi. Charlwood è un villaggio nel distretto di Mole Valley nel Surrey, a circa sei chilometri dall’aeroporto di Gatwick. Lo riferisce il Met office, parlando però di un ‘provvisorio’ perché si prevede che le temperature saliranno ancora nel corso della giornata e potrebbero toccare i 42centi. Finora la temperatura più alta mai registrata in Gran Bretagna era di 38,7°C, toccata nel 2019 al Cambridge Botanic Garden. Quella tra lunedì e martedì è stata anche la notte più calda per i britannici, con le temperature che non sono scese al di sotto dei 25centi. Ilnotturno è ...

Pubblicità

SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - PianetaMilan : #Bakayoko , parlano i funzionari della Polizia: “E’ stato collaborativo” | News #ACMilan #Milan #SempreMilan - INPS_it : 'INPS Notizie' la prima skill #INPS per gli assistenti vocali che consente di consultare le ultime 10 #news e gli u… - AmalaTV_ : RT @AmalaTV_: ?? LIVE ORE 13.45 ?? Giornata decisiva in chiave mercato, dove andrà #Bremer? Se dovesse saltare chi potrebbe arrivare? E #Skr… -