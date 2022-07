Tour de France 2022: Hugo Houle emoziona tutti a Foix, Vingegaard controlla Pogacar, crolla Bardet (Di martedì 19 luglio 2022) Era giunto terzo a Saint-Etienne, oggi invece si è preso la vittoria più bella della carriera, in lacrime sul traguardo di Foix, con il dito al cielo per il fratello Pierrik: Hugo Houle fa emozionare tutti nella sedicesima tappa del Tour de France 2022 e coglie un successo straordinario. Nella prima frazione della terza settimana fuga da lontano e spettacolare trionfo per il canadese. Non c’è stata, nel primo antipasto di Pirenei, la battaglia attesa in chiave Maglia Gialla, con Jonas Vingegaard sempre al comando nettamente. A differenza delle giornate precedenti, oggi la fuga è andata via praticamente al primo tentativo. Ventinove i corridori all’attacco: Brandon McNulty (UAE Emirates), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies), Simon ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) Era giunto terzo a Saint-Etienne, oggi invece si è preso la vittoria più bella della carriera, in lacrime sul traguardo di, con il dito al cielo per il fratello Pierrik:farenella sedicesima tappa deldee coglie un successo straordinario. Nella prima frazione della terza settimana fuga da lontano e spettacolare trionfo per il canadese. Non c’è stata, nel primo antipasto di Pirenei, la battaglia attesa in chiave Maglia Gialla, con Jonassempre al comando nettamente. A differenza delle giornate precedenti, oggi la fuga è andata via praticamente al primo tentativo. Ventinove i corridori all’attacco: Brandon McNulty (UAE Emirates), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies), Simon ...

Eurosport_IT : Fabio Casartelli era un talento speciale: ci ha lasciato 27 anni fa sulle strade del Tour de France, aveva 24 anni… - fra95it : RT @RaiSport: #RaiTour ?? 16a tappa della Grande Boucle a Hugo #Houle che dedica la sua vittoria al fratello scomparso dieci anni fa. #Ving… - SportRepubblica : Tour de France, Houle fa l'impresa in memoria del fratello scomparso. Vingegaard resta in giallo - repubblica : Tour de France, Houle fa l'impresa in memoria del fratello scomparso. Vingegaard resta in giallo [di Cosimo Cito] - SpazioCiclismo : L'emozionante arrivo di Hugo Houle, che dopo dieci anni riesce a dedicare una vittoria di tappa al #TDF2022 al frat… -