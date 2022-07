Roma, sgozzato dopo una lite con la coppia di assassini (Di martedì 19 luglio 2022) Prima di stramazzare al suolo ha camminato con la ferita che zampillava sangue dal collo, chiedendo aiuto. Ma la morte è sopraggiunta lo stesso. La macabra scoperta del corpo è toccata ad un anziano ... Leggi su leggo (Di martedì 19 luglio 2022) Prima di stramazzare al suolo ha camminato con la ferita che zampillava sangue dal collo, chiedendo aiuto. Ma la morte è sopraggiunta lo stesso. La macabra scoperta del corpo è toccata ad un anziano ...

Pubblicità

IANMILIN : Roma, sgozzato dopo una lite con la coppia di assassini - infoitinterno : Roma, sgozzato dopo una lite con la coppia di assassini - franconemarisa : Ci sono due fermi per il delitto del ragazzo sgozzato alle porte di Roma - fanpage : Fation Bylyshi è l’uomo ucciso ieri notte ad Artena. Sgozzato al culmine di una lite in un casolare di via del Bos… - occhio_notizie : Fation Bylyshi sarebbe stato sgozzato in un casolare di via del Boschetto al culmine di una lite -