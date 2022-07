Rogo nei boschi della Versilia | 40 persone evacuate a Massarosa Chiusa bretella con A11

Leggi su firenzepost

(Di martedì 19 luglio 2022) Momenti di paura in tutta la Verslia per l'incendio, vasto e aggressivo, divampato a. I vigili del fuoco spiegano che a causa dell'incendio scoppiato in località Bozzano, che "a frontegrave situazione si è reso necessario evacuare preventivamente circa 40dalle proprie abitazioni" e che "al momento non ci sonoferite" L'articolo proviene da Firenze Post.