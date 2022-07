Petrolio: chiude in rialzo a New York a 104,22 dollari (Di martedì 19 luglio 2022) Il Petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,6% a 104,22 dollari al barile. . 19 luglio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022) Ilina New, dove le quotazioni salgono dell'1,6% a 104,22al barile. . 19 luglio 2022

Pubblicità

fisco24_info : Petrolio: chiude in rialzo a New York a 104,22 dollari: Quotazioni salgono dell'1,6% - gratacasola : ??????Mentre Draghi pietisce briciole di gas dall'Algeria, Putin?????? chiude un accordo da 40 mild per il petrolio con… - patriziarutigl1 : RT @ansa_economia: Petrolio: chiude in netto rialzo a New York a 102,60 dollari. Quotazioni salgono del 5,1% #ANSA - ansa_economia : Petrolio: chiude in netto rialzo a New York a 102,60 dollari. Quotazioni salgono del 5,1% #ANSA - disinformate_it : 'Europa chiude positiva nella settimana Bce. Le trimestrali non frenano Wall Street, corre il petrolio' - Il Sole 2… -