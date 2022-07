Mondiali atletica Eugene 2022, Tamberi: “Perdere medaglia così brucia, ora devo recuperare da infortunio” (Di martedì 19 luglio 2022) Gianmarco Tamberi è stato il grande protagonista nella notte italiana, in cui è sceso in pista per la finale di salto in alto maschile ai Mondiali di atletica 2022 di Eugene. Nonostante gli evidenti acciacchi fisici che ne avevano minato la prestazione già nelle qualificazioni, l’azzurro ha tirato fuori tutto il suo grande orgoglio, superando come ultima misura i 2,33 metri, alla pari con l’ucraino Protsenko, che ha però commesso meno errori nella fase clou e quindi si è potuto fregiare della medaglia di bronzo, lasciando a Gimbo solo quella di legno. “Finire così brucia”, spiega il campione olimpico alla FIDAL, “ma poteva andare molto peggio, viste le condizioni in cui mi sono presentato qui. È un Mondiale positivo per me: mi sono trovato con le ... Leggi su sportface (Di martedì 19 luglio 2022) Gianmarcoè stato il grande protagonista nella notte italiana, in cui è sceso in pista per la finale di salto in alto maschile aididi. Nonostante gli evidenti acciacchi fisici che ne avevano minato la prestazione già nelle qualificazioni, l’azzurro ha tirato fuori tutto il suo grande orgoglio, superando come ultima misura i 2,33 metri, alla pari con l’ucraino Protsenko, che ha però commesso meno errori nella fase clou e quindi si è potuto fregiare delladi bronzo, lasciando a Gimbo solo quella di legno. “Finire”, spiega il campione olimpico alla FIDAL, “ma poteva andare molto peggio, viste le condizioni in cui mi sono presentato qui. È un Mondiale positivo per me: mi sono trovato con le ...

