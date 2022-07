Milan-De Ketelaere, si stringe: domani il blitz di Maldini e Massara (Di martedì 19 luglio 2022) blitz del Milan per Charles De Ketelaere, grande sogno di mercato dei rossoneri in questa estate da campioni d’Italia. Secondo quanto riporta Sky, il direttore dell’area tecnica Paolo Maldini e il direttore sportivo Frederic Massara voleranno domani a Brugge per tentare di chiudere la trattativa per il trequartista belga. I rossoneri sono pronti a offrire 32 milioni di euro, bonus compresi. Cifra leggermente inferiore ai 35 milioni richiesti dal Club Brugge ma la distanza è minima e domani si può chiudere. L’alternativa resta Hakim Ziyech, ma il Milan vuole stringere per De Ketelaere, reduce da una stagione da 18 gol e 10 assist in tutte le competizioni. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 luglio 2022)delper Charles De, grande sogno di mercato dei rossoneri in questa estate da campioni d’Italia. Secondo quanto riporta Sky, il direttore dell’area tecnica Paoloe il direttore sportivo Fredericvolerannoa Brugge per tentare di chiudere la trattativa per il trequartista belga. I rossoneri sono pronti a offrire 32 milioni di euro, bonus compresi. Cifra leggermente inferiore ai 35 milioni richiesti dal Club Brugge ma la distanza è minima esi può chiudere. L’alternativa resta Hakim Ziyech, ma ilvuolere per De, reduce da una stagione da 18 gol e 10 assist in tutte le competizioni. SportFace.

