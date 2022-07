Meteo, le previsioni di mercoledì 20 luglio (Di martedì 19 luglio 2022) L’ondata di caldo non lascerà l’Italia nelle prossime ore, anzi. Anche per mercoledì 20 luglio, assicurano gli esperti, l'anticiclone africano Apocalisse4800 dominerà incontrastato sul nostro Paese. È attesa una giornata soleggiata, con caldo intenso e afoso, soprattutto al Centro-Nord. Il cielo sarà prevalentemente sereno, anche se lungo i confini alpini - specialmente nel pomeriggio - potrebbero verificarsi improvvisi e veloci rovesci e temporali. Le temperature sono in ulteriore aumento e lo saranno almeno fino al week-end (LE previsioni Meteo). Leggi su tg24.sky (Di martedì 19 luglio 2022) L’ondata di caldo non lascerà l’Italia nelle prossime ore, anzi. Anche per20, assicurano gli esperti, l'anticiclone africano Apocalisse4800 dominerà incontrastato sul nostro Paese. È attesa una giornata soleggiata, con caldo intenso e afoso, soprattutto al Centro-Nord. Il cielo sarà prevalentemente sereno, anche se lungo i confini alpini - specialmente nel pomeriggio - potrebbero verificarsi improvvisi e veloci rovesci e temporali. Le temperature sono in ulteriore aumento e lo saranno almeno fino al week-end (LE).

