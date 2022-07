Meteo, "50 gradi di temperatura": la città dove il disastro è imminente (Di martedì 19 luglio 2022) Caldo record a Parigi: temperature oltre i 40 gradi ed è appena la terza volta nella storia della Capitale francese. Si tratta della terza ondata di caldo devastante negli ultimi tre mesi, a conferma di come il cosiddetto "Meteo impazzito", formula dietro alla quale si nascondono gli effetti del riscaldamento globale, non conosca confini geografici. Ma il peggio, sostengono esperti e Meteorologi, deve ancora arrivare. "Parigi a 50 gradi" è uno scenario più che verosimile, quasi certo. Questioni di qualche anno, e non a caso a inizio luglio il Comune parigini ha presentato un report sull'innalzamento atteso delle temperature e ha iniziato a predisporre una commissione che lavori per cambiare letteralmente il volto della metropoli, per renderla più adatta a sostenere le ondate di afa, caldo e siccità ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Caldo record a Parigi: temperature oltre i 40ed è appena la terza volta nella storia della Capitale francese. Si tratta della terza ondata di caldo devastante negli ultimi tre mesi, a conferma di come il cosiddetto "impazzito", formula dietro alla quale si nascondono gli effetti del riscaldamento globale, non conosca confini geografici. Ma il peggio, sostengono esperti erologi, deve ancora arrivare. "Parigi a 50" è uno scenario più che verosimile, quasi certo. Questioni di qualche anno, e non a caso a inizio luglio il Comune parigini ha presentato un report sull'innalzamento atteso delle temperature e ha iniziato a predisporre una commissione che lavori per cambiare letteralmente il volto della metropoli, per renderla più adatta a sostenere le ondate di afa, caldo e siccità ...

