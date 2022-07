Lo scrittore Maurizio De Giovanni colpito da infarto. Ora è a casa

(Di martedì 19 luglio 2022) LoDe, 64 anni, è statonella notte da. Trasportato all’ospedale Cardarelli è in condizioni che fonti ospedaliere definiscono «non gravi». La solidarietà...

Pubblicità

fanpage : #MaurizioDeGiovanni colpito da un infarto, lo scrittore ricoverato al Cardarelli di Napoli - iISud24 : Lo scrittore Maurizio De Giovanni lascia il Cardarelli: è già tornato a casa #19luglio #cultura #notizie - Poesia2punto0 : Top story: Dimesso dall'ospedale lo scrittore Maurizio De Giovanni - - MauroZammuto : RT @illibraio: .@MdGOfficial sta meglio ed è stato dimesso dall’ospedale Cardarelli, ora dovrà solo riposare ?? - VincenzoMilani : RT @illibraio: .@MdGOfficial sta meglio ed è stato dimesso dall’ospedale Cardarelli, ora dovrà solo riposare ?? -

De Giovanni è stato dimesso dall'ospedale Cardarelli di Napoli. Loera stato ricoverato il 13 luglio per problemi cardiaci e curato nell'ospedale partenopeo. De Giovanni è tornato ...Liberamente ispirato a Le vele scarlatte di Aleksandr Grin,russo pacifista del XX ... La sceneggiatura è stata scritta da Pietro Marcello eBraucci con Maude Ameline e con la ...Napoli, 19 Luglio – Maurizio De Giovanni è stato dimesso dall’ospedale Cardarelli di Napoli. Lo scrittore era stato ricoverato il 13 luglio per problemi cardiaci e curato nell’ospedale partenopeo. De ...Lo scrittore Maurizio De Giovanni , 64 anni, è stato colpito nella notte da infarto. Trasportato all’ospedale Cardarelli è in condizioni che fonti ...