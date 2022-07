LIVE Sporting Lisbona-Roma 1-1, autogol, i giallorossi pareggiano subito (Di martedì 19 luglio 2022) Nuova amichevole in terra portoghese per la Roma di Josè Mourinho, la terza dopo le gare vinte per 2-0 contro Sunderland e Portimonense.... Leggi su calciomercato (Di martedì 19 luglio 2022) Nuova amichevole in terra portoghese per ladi Josè Mourinho, la terza dopo le gare vinte per 2-0 contro Sunderland e Portimonense....

Pubblicità

OrsaneoR : Dove vedere Sporting-Roma alle 21 in Tv e in LIVE streaming - zazoomblog : LIVE Sporting Lisbona-Roma le formazioni ufficiali: Celik e Matic dal 1' Zaniolo gioca nel tridente -… - infoitsport : (LIVE) ROMA-SPORTING LISBONA, le formazioni ufficiali: Celik a destra, Matic a centrocampo, Zaniolo-Abraham in atta… - AsrToto : RT @AlessandroListu: Sporting Lisbona - Roma - Diretta Amichevole - Live - Streaming - 19.07.22 - AlessandroListu : Sporting Lisbona - Roma - Diretta Amichevole - Live - Streaming - 19.07.22 -