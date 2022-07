L'elenco delle città in cui il caldo è da biollino rosso (Di martedì 19 luglio 2022) AGI - Prosegue e si espande sulla Penisola, l'ondata di caldo che ha investito l'Italia: da 5 le città da 'bollino rosso' (Bolzano, Brescia, Firenze, Latina e Perugia), diventeranno 9 mercoledì e addirittura 14 giovedì. Il livello massimo di allerta che indica rischi per la salute anche per la popolazione sana si registreranno mercoledì a: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Latina, Perugia, Rieti Roma A queste giovedì si aggiungeranno: Campobasso, Frosinone, Milano, Torino Viterbo. Leggi su agi (Di martedì 19 luglio 2022) AGI - Prosegue e si espande sulla Penisola, l'ondata diche ha investito l'Italia: da 5 leda 'bollino' (Bolzano, Brescia, Firenze, Latina e Perugia), diventeranno 9 mercoledì e addirittura 14 giovedì. Il livello massimo di allerta che indica rischi per la salute anche per la popolazione sana si registreranno mercoledì a: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Latina, Perugia, Rieti Roma A queste giovedì si aggiungeranno: Campobasso, Frosinone, Milano, Torino Viterbo.

