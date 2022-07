Il nastro adesivo e le minacce: "Ecco cosa mi ha detto il Mostro in carcere" (Di martedì 19 luglio 2022) Michele Vinci è stato riconosciuto dalla giustizia come il Mostro di Marsala, l'uomo che nel 1971 sequestrò e uccise tre bambine siciliane Leggi su ilgiornale (Di martedì 19 luglio 2022) Michele Vinci è stato riconosciuto dalla giustizia come ildi Marsala, l'uomo che nel 1971 sequestrò e uccise tre bambine siciliane

Pubblicità

ilveroaiace : RT @orione_fk: @ilveroaiace @oliverbaston una corda in bocca, un nastro adesivo di tutta la faccia, un cazzotto, sai ce ne sono tanti - orione_fk : @ilveroaiace @oliverbaston una corda in bocca, un nastro adesivo di tutta la faccia, un cazzotto, sai ce ne sono tanti - GOLDRAKE_AVANTI : @francescacuore6 Ti capisco. Stamattina mi ha fatto riparare un cartone per tv con nastro adesivo per poter mettere… - offertedi_oggi : ?? Nastro Per Riparare Zanzariere Nastro Adesivo in Fibra Di Vetro Per Finestre Schermo ?? A 6,99€ ??… - SuperOfferteXyz : ?? Nastro Per Riparare Zanzariere Nastro Adesivo in Fibra Di Vetro Per Finestre Schermo ?? A 6,99€ ??… -