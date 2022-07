I peggiori film di Chris Hemsworth sono anche quelli in cui ha i ruoli più curiosi (Di martedì 19 luglio 2022) In questi giorni Chris Hemsworth è intento a dividere il pubblico amante del Marvel Universe con il nuovo Thor: Love and Thunder. Proprio prendendo spunto dalle recensioni spesso un po' dure nei confronti della nuova creatura e dal momento di forte visibilità del divo di Avengers, dopo aver stilato l'elenco dei suoi migliori ruoli (fuori dai panni del dio del tuono), passiamo a quello dei suoi flop e film peggiori. Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick (2015) Il dramma d'azione sul mare a ritroso nel tempo inquadra gli eventi storici che hanno ispirato uno dei più grandi capolavori della letteratura americana, Moby Dick. Grande idea sulla carta, ma non per tutti i palati, nella pratica. Heart of the sea NON è tra i film meglio accolti sia del suo protagonista ... Leggi su gqitalia (Di martedì 19 luglio 2022) In questi giorniè intento a dividere il pubblico amante del Marvel Universe con il nuovo Thor: Love and Thunder. Proprio prendendo spunto dalle recensioni spesso un po' dure nei confronti della nuova creatura e dal momento di forte visibilità del divo di Avengers, dopo aver stilato l'elenco dei suoi migliori(fuori dai panni del dio del tuono), passiamo a quello dei suoi flop e. Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick (2015) Il dramma d'azione sul mare a ritroso nel tempo inquadra gli eventi storici che hanno ispirato uno dei più grandi capolavori della letteratura americana, Moby Dick. Grande idea sulla carta, ma non per tutti i palati, nella pratica. Heart of the sea NON è tra imeglio accolti sia del suo protagonista ...

Pubblicità

__alexi_9 : A me sto A Serbian film non ha fatto né caldo né freddo sinceramente ho visto cose peggiori - nhpaolocastelli : RT @cergi01: Questo filmato mi fa paura. Paura vera come non ho mai provato. I peggiori incubi dei film distopici stanno prendendo forma. - cergi01 : Questo filmato mi fa paura. Paura vera come non ho mai provato. I peggiori incubi dei film distopici stanno prend… - j_7ragon : @_ThousandN Una squadra come la Juve,messa sui giornali ogni anno con vicende molto peggiori...pensi che un beffato… - VenerabileJ : RT @ogerius: Mi sono sempre chiesto come mai ogni tanto alcuni film svelano gli arcani del controllo mentale di massa. Gli ultimi 2 anni ha… -