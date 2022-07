I concerti di Luigi Strangis a Milano e a Roma nel 2022, biglietti in prevendita e pacchetti Vip (Di martedì 19 luglio 2022) Sono stati annunciati altri due concerti di Luigi Strangis in programma per il 2022. Le date sono quelle del 16 e del 20 novembre, quando il cantante si esibirà rispettivamente a Milano e a Roma. Sarà l’Alcatraz ad accoglierlo in Lombardia e l’Atlantico di Roma ad accoglierlo sul palco laziale. L’annuncio è di oggi. Dopo le date estive già comunicate, il vincitore di Amici annuncia altri due appuntamenti live. Si terranno in autunno e i biglietti sono già disponibili in prevendita, attraverso i tradizionali circuiti autorizzati, sia online che nei punti vendita fisici. Per entrambi gli appuntamenti, i biglietti sono disponibili al prezzo di 28,75 euro per posto unico non numerato in piedi. Sono, poi, disponibili ... Leggi su optimagazine (Di martedì 19 luglio 2022) Sono stati annunciati altri duediin programma per il. Le date sono quelle del 16 e del 20 novembre, quando il cantante si esibirà rispettivamente ae a. Sarà l’Alcatraz ad accoglierlo in Lombardia e l’Atlantico diad accoglierlo sul palco laziale. L’annuncio è di oggi. Dopo le date estive già comunicate, il vincitore di Amici annuncia altri due appuntamenti live. Si terranno in autunno e isono già disponibili in, attraverso i tradizionali circuiti autorizzati, sia online che nei punti vendita fisici. Per entrambi gli appuntamenti, isono disponibili al prezzo di 28,75 euro per posto unico non numerato in piedi. Sono, poi, disponibili ...

