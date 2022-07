Governo, Di Maio: Conte ha già deciso, suo partito non vota fiducia (Di martedì 19 luglio 2022) "Diciamo la verità, il partito di Conte ha già deciso di non votare la fiducia al Governo Draghi. Conte sta scommettendo sul voto anticipato, ma sarebbe un ulteriore crollo nei sondaggi". Lo ha detto ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022) "Diciamo la verità, ildiha giàdi nonre laalDraghi.sta scommettendo sul voto anticipato, ma sarebbe un ulteriore crollo nei sondaggi". Lo ha detto ...

Pubblicità

GiovaQuez : Dice Santoro che la colpa è di Draghi. Lui non ha dissuaso Di Maio. Parla anche di una chiamata non smentita (WTF?!… - Agenzia_Ansa : 'Il Presidente Conte non ha mai chiesto ai Ministri di dimettersi, qualora lo chiedesse ci dimetteremmo all'istante… - Agenzia_Ansa : 'Sono sicuro che Conte stia compiendo una vendetta politica buttando giù Draghi: ancora non si dà pace per non esse… - ledicoladelsud : Crisi governo, Di Maio: “Conte ha già deciso, M5S non vota fiducia” - Rosaria09664593 : RT @andysanlazzaro: @sandragnesa @GabrieleCarrer Vabbè, se lo può fare di maio lo può fare pure Conte. Il tema è che voleva una poltrona pe… -