GF VIP | Un calvario dolorosissimo “2 anni e mezzo per rivederlo” | lei è distrutta

(Di martedì 19 luglio 2022) Un noto volto del GF VIP si è lasciato andare a una confessione piena di dolore e amarezza. Non l’ha visto per tantissimo tempo GF VIP (Youtube)All’interno del GF VIP, sebbene ciò che fa più chiacchierare siano i battibecchi e i gossip, spesso i concorrenti riescono a far emergere anche la propria parte più sensibile. Il dover convivere forzatamente, infatti, porta le persone a lasciarsi andare con più facilità, raccontando lati di sé spesso inediti e difficili da spiegare. Nelle ultime ore, un ex volto del GF VIP ha raccontato un vero e proprio. La storia ha dell’incredibile e riguarda più di duedella sua vita: un incubo che non si augura a nessuno. GF VIP, Aida Yespica dice tutta la verità Aida Yespica (Youtube)Ex concorrente del GF VIP 2, Aida Yespica è una modella, showgirl e attrice venezuelana. La sua carriera inizia nel 2002, ...

Mesi die di lontananza dalle passerelle, sino al prepotente ritorno in scena avvenuto nelle ultime ore. Non durante una sfilata, ma attraverso una fotografia simbolo della sua rinascita : ...Sono ore molto difficili queste per Guenda Goria , la ex concorrente del Grande Fratelloe figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria , anche se per fortuna il peggio è passato. Qualche ...... Aida Yespica, calvario finito con il figlio: "E' stata una grande sofferenza" Linda Evangelista ha condiviso uno scatto su Instagram che la vede posare per Fendi: il suo ritorno in scena dopo il trattamento che l’ha sfigurata.La showgirl sudamericana torna ad abbracciare il figlio Aaron: le parole a Chi Un grande sospiro di sollievo mista a gioia irrefrenabile per Aida Yespica.