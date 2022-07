Fiamme in un campo a Fontanella, brucia un macchinario agricolo (Di martedì 19 luglio 2022) Fontanella. Stava trinciando il mais quando il macchinario sul quale si trovava ha improvvisamente preso fuoco. È accaduto nel pomeriggio di martedì nel campo di una cascina di Fontanella. L’agricoltore è sceso dal mezzo agricolo ed ha dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia con il supporto di un’autobotte dei colleghi di Treviglio, che hanno spento le Fiamme e bonificato l’area compromessa. Leggi su bergamonews (Di martedì 19 luglio 2022). Stava trinciando il mais quando ilsul quale si trovava ha improvvisamente preso fuoco. È accaduto nel pomeriggio di martedì neldi una cascina di. L’agricoltore è sceso dal mezzoed ha dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia con il supporto di un’autobotte dei colleghi di Treviglio, che hanno spento lee bonificato l’area compromessa.

