È stata riportata in Italia una tela di Artemisia Gentileschi che era stata esportata e messa all'asta illegalmente

I Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Bari hanno riportato in Italia un'opera di Artemisia Gentileschi, importante pittrice del periodo Barocco, che era stata esportata e messa all'asta illegalmente. Due persone sono indagate per truffa ed esportazione illecita

