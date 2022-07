Campione sì. Ma in che posizione? (Di martedì 19 luglio 2022) Seguo il wrestling dal 1990. Avevo una paura matta di The Undertaker, non impazzivo per Hulk Hogan ma se si presentava Bret Hart allora ero felice. Ricordo che le card degli show si costruivano in due modi, in base all’utilità e alle richieste di ciascun luogo. Gli house show ad esempio vedevano spesso il Campione del mondo impegnato a metà e nel main event i tag team, sinonimo di maggiore spettacolarità. Il secondo modo era quello classico: il Campione nel main event. Sempre e comunque. E abbiamo continuato a vedere gli show in questa seconda ottica: che fosse un match o un segmento parlato, il Campione deve chiudere uno spettacolo e mandare a casa i fan felici o sorpresi (positivamente o negativamente) da ciò che hanno appena visto. Hulk Hogan e Ric Flair, ma anche Steve Austin e The Rock e Triple H hanno rappresentato ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 19 luglio 2022) Seguo il wrestling dal 1990. Avevo una paura matta di The Undertaker, non impazzivo per Hulk Hogan ma se si presentava Bret Hart allora ero felice. Ricordo che le card degli show si costruivano in due modi, in base all’utilità e alle richieste di ciascun luogo. Gli house show ad esempio vedevano spesso ildel mondo impegnato a metà e nel main event i tag team, sinonimo di maggiore spettacolarità. Il secondo modo era quello classico: ilnel main event. Sempre e comunque. E abbiamo continuato a vedere gli show in questa seconda ottica: che fosse un match o un segmento parlato, ildeve chiudere uno spettacolo e mandare a casa i fan felici o sorpresi (positivamente o negativamente) da ciò che hanno appena visto. Hulk Hogan e Ric Flair, ma anche Steve Austin e The Rock e Triple H hanno rappresentato ...

acmilan : Ci ha lasciati Víctor Benítez, che in rossonero fu campione d'Europa nel 1963. Alla famiglia vanno le nostre più se… - GassmanGassmann : Sono stato adottato da Napoli come te, grande uomo di sport e di solidarietà. Stando in città molti mi hanno raccon… - juventusfc : ?? Di Maria: «Qui arriva lo stesso Di Maria di sempre, che vuole vincere a tutti i costi, odia perdere e vuole esser… - lucacerchione : L’aureliota medio Mauro Cuordileone Primatiblocco Poitiaugurolamorte. Un vero campione che, per un tweet, mi augura… - tennisti_brutti : Alcaraz esulta ad ogni errore gratuito del suo avversario che non solo è il numero 258 del mondo,ma è anche infortu… -