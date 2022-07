Borsellino, Grasso: “Un servitore dello Stato che voleva solo fare il suo dovere” (Di martedì 19 luglio 2022) PALERMO – “Borsellino è sopravvissuto solo 57 giorni a Falcone. Sapeva che sarebbe Stato ucciso, lo sapeva da molti anni: scherzava con Giovanni, “fino a che tu sei vivo non ho nulla di cui preoccuparmi”. Poi la strage di Capaci del maggio 92: la corsa contro il tempo per cercare la verità sulla morte dell’amico, la fretta di prepararsi spiritualmente al suo destino, i tentativi di evitare di coinvolgere la scorta. Il 19 luglio 1992 un’autobomba piazzata in via D’Amelio uccise lui e quasi tutta la sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Fa ancora rabbia sapere che lo Stato non ha saputo e voluto proteggere Paolo fino in fondo”. Così l’ex presidente del Senato Pietro Grasso, che aggiunge: “Cosa rimane trent’anni dopo di quel terribile giorno ... Leggi su lopinionista (Di martedì 19 luglio 2022) PALERMO – “è sopravvissuto57 giorni a Falcone. Sapeva che sarebbeucciso, lo sapeva da molti anni: scherzava con Giovanni, “fino a che tu sei vivo non ho nulla di cui preoccuparmi”. Poi la strage di Capaci del maggio 92: la corsa contro il tempo per cercare la verità sulla morte dell’amico, la fretta di prepararsi spiritualmente al suo destino, i tentativi di evitare di coinvolgere la scorta. Il 19 luglio 1992 un’autobomba piazzata in via D’Amelio uccise lui e quasi tutta la sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Fa ancora rabbia sapere che lonon ha saputo e voluto proteggere Paolo fino in fondo”. Così l’ex presidente del Senato Pietro, che aggiunge: “Cosa rimane trent’anni dopo di quel terribile giorno ...

Pubblicità

Lopinionista : Borsellino, Grasso: 'Un servitore dello Stato che voleva solo fare il suo dovere' - velocevolo : RT @VentagliP: “Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli… - Glicine00153383 : RT @VentagliP: “Quella domenica di luglio, come ogni giorno, alle cinque di mattina Paolo Borsellino si alzò dal letto. Era una sua abitudi… - MazzaliVanna : RT @VentagliP: “Quella domenica di luglio, come ogni giorno, alle cinque di mattina Paolo Borsellino si alzò dal letto. Era una sua abitudi… - Frank__Balian : RT @VentagliP: “Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli… -