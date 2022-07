Angela | 3 anni | Viviana col suo bimbo in grembo e gli altri che saltarono in aria

Leggi su robadadonne

(Di martedì 19 luglio 2022) Bologna, ore 10:25 di un’afosa mattina di piena estate. Le banchine della stazione sono gremite di gente, in un chiassoso andirivieni che profuma di vacanze, di ferie, di famiglie che vanno a godersi il sole e il mare. Ci sono bambini festanti, che non vedono l’ora di tuffarsi nell’acqua e sopportano malvolentieri l’attesa del treno, per mano ai genitori spazientiti dall’afa e dalla folla, ragazze che devono raggiungere casa, persone che lavorano. All’improvviso, è l’inferno. Dalla sala d’aspetto di seconda classe un frastuono terribile si propaga, accompagnato da un’esplosione terribile, mortale: quella di un ordigno a tempo piazzato proprio lì, in una valigia abbandonata su un tavolino, sotto il muro portante dell’ala Ovest dell’edificio. Come seiprima successe a Brescia, in Piazza della Loggia. In un attimo quella che è una mattina di risate, gioia e ...