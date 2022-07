Amici 22, colpo di scena: aggiunto un altro team di professori? (Di martedì 19 luglio 2022) La notizia del ritorno di Arisa come professoressa di canto di Amici 22 ha lasciato tutti sorpresi e perplessi. Tutti gli altri prof del talent di Maria De Filippi, infatti, sono stati confermati, tranne Anna Pettinelli per la quale però ci sarebbe già pronto un sostituto, ovvero Michele Bravi. Come si troverà dunque un posto per Arisa? Stando ai rumors, il discorso è semplice: Maria De Filippi avrebbe deciso di aggiungere un team di professori dove la cattedra di canto sarà assegnata alla cantautrice siciliana – al secolo Rosalba Pippa – e per la cattedra di ballo ci sarebbero ancora diverse opzioni in ballo, tra cui quella di inserire uno dei ballerini professionisti di Amici 21. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Amici 22, torna Arisa: chi verrà sostituito tra i ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 19 luglio 2022) La notizia del ritorno di Arisa come professoressa di canto di22 ha lasciato tutti sorpresi e perplessi. Tutti gli altri prof del talent di Maria De Filippi, infatti, sono stati confermati, tranne Anna Pettinelli per la quale però ci sarebbe già pronto un sostituto, ovvero Michele Bravi. Come si troverà dunque un posto per Arisa? Stando ai rumors, il discorso è semplice: Maria De Filippi avrebbe deciso di aggiungere undidove la cattedra di canto sarà assegnata alla cantautrice siciliana – al secolo Rosalba Pippa – e per la cattedra di ballo ci sarebbero ancora diverse opzioni in ballo, tra cui quella di inserire uno dei ballerini professionisti di21. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…22, torna Arisa: chi verrà sostituito tra i ...

