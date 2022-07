50 Top Pizza, Pizzarium di Gabriele Bonci è ‘La Migliore Pizza in Viaggio’ in Italia (Di martedì 19 luglio 2022) Roma è la capitale della Pizza al taglio in Italia. 50 Top Pizza, la guida delle migliori pizzerie al mondo, la più influente e desiderata dai Pizzaioli, incorona Pizzarium di Gabriele Bonci per il terzo anno consecutivo la Migliore Pizza in Viaggio (da taglio e asporto d’Italia). Al secondo posto Antico Forno Roscioli, con Pierlugi Roscioli al comando della storica insegna familiare, terzo posto per Lievito Pizza, Pane del giovane Francesco Arnesano. La Top Ten è completata dal quarto posto de La Masardona, storica insegna napoletana della famiglia Piccirillo, seguita da Saporè ... Leggi su ildenaro (Di martedì 19 luglio 2022) Roma è la capitale dellaal taglio in. 50 Top, la guida delle migliori pizzerie al mondo, la più influente e desiderata daiioli, incoronarium diper il terzo anno consecutivo lain Viaggio (da taglio e asporto d’). Al secondo posto Antico Forno Roscioli, con Pierlugi Roscioli al comando della storica insegna familiare, terzo posto per Lievito, Pane del giovane Francesco Arnesano. La Top Ten è completata dal quarto posto de La Masardona, storica insegna napoletana della famiglia Piccirillo, seguita da Saporè ...

