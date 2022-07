Ultime Notizie – Ucraina, Abramovich chiede a Ue un mln di euro di risarcimento (Di lunedì 18 luglio 2022) L’oligarca russo Roman Abramovich ha chiesto all’Unione europea di rimuovere le sanzioni emesse nei suoi confronti. Rivolgendosi al Consiglio europeo ha chiesto anche di riconoscergli un risarcimento di oltre un milione di euro alla fondazione benefica creata dopo la vendita del Chelsea come risarcimento dei danni subiti. Lo riporta il Wall Sreet Journal. Le sanzioni occidentali imposte ad Abramovich derivano dalla sua vicinanza con il presidente russo Vladimir Putin. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 18 luglio 2022) L’oligarca russo Romanha chiesto all’Unionepea di rimuovere le sanzioni emesse nei suoi confronti. Rivolgendosi al Consigliopeo ha chiesto anche di riconoscergli undi oltre un milione dialla fondazione benefica creata dopo la vendita del Chelsea comedei danni subiti. Lo riporta il Wall Sreet Journal. Le sanzioni occidentali imposte adderivano dalla sua vicinanza con il presidente russo Vladimir Putin. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

