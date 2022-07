Tutto quello che devi fare se vuoi tornare a correre dopo una distorsione (Di lunedì 18 luglio 2022) La distorsione alla caviglia è il più frequente trauma muscolo-scheletrico dell’arto inferiore. In termini tecnici rappresenta una temporanea perdita di rapporto tra le due superfici articolari del piede. Tale trauma si verifica quando il movimento dell’articolazione va oltre il suo normale spazio di azione. E per gli sportivi è un vero e proprio guaio, dato che è difficile tornare a correre e a caricare il piede anche dopo che il trauma sembra superato. Ugualmente seria è la condizione posteriore a una distorsione al ginocchio. distorsione-caviglia-(fisioterapiagm)-20220718-www.curiosauro.itCome superare una distorsione e tornare a correre dopo una distorsione è facile che le articolazioni subiscano ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 18 luglio 2022) Laalla caviglia è il più frequente trauma muscolo-scheletrico dell’arto inferiore. In termini tecnici rappresenta una temporanea perdita di rapporto tra le due superfici articolari del piede. Tale trauma si verifica quando il movimento dell’articolazione va oltre il suo normale spazio di azione. E per gli sportivi è un vero e proprio guaio, dato che è difficilee a caricare il piede ancheche il trauma sembra superato. Ugualmente seria è la condizione posteriore a unaal ginocchio.-caviglia-(fisioterapiagm)-20220718-www.curiosauro.itCome superare unaunaè facile che le articolazioni subiscano ...

Pubblicità

marattin : Poi me lo dovete spiegare fino a che punto l’Italia può stare appesa a gente del genere, dopo tutto quello che hann… - StampaTorino : Covid, in arrivo la circolare sulla quarta dose di vaccino: dovranno farla anche i guariti. Tutto quello che c’è da… - SusannaCeccardi : Burioni, rimuovi il post e chiedi scusa. Da medico dovresti avere innanzi tutto rispetto per le persone. Solidariet… - MNRuggiero : RT @Luce51661600: #inonda #petergomez Paragonare Draghi a Schettino che abbandona la nave per irresponsabilità dopo tutto quello che è succ… - Bruno19631 : RT @janavel7: Si pensava di aver visto tutto nel circo Barnum della politica italiana? Errore. Ecco spuntare all'orizzonte un nuovo partito… -