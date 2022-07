Salerno, l’ultima consegna a domicilio è fatale per Giuseppe: muore a 47 anni (Di lunedì 18 luglio 2022) Sarebbe dovuta essere l’ultima consegna della giornata. Invece per Giuseppe Cannavacciuolo, 47 anni, quella è stata l’ultima consegna della sua vita. Ordinare cibo a domicilio tramite le App, per la maggior parte di noi, è diventata da qualche anno un’abitudine consolidata che si è rafforzata durante questi due anni di pandemia. Dietro ogni consegna c’è L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 18 luglio 2022) Sarebbe dovuta esseredella giornata. Invece perCannavacciuolo, 47, quella è statadella sua vita. Ordinare cibo atramite le App, per la maggior parte di noi, è diventata da qualche anno un’abitudine consolidata che si è rafforzata durante questi duedi pandemia. Dietro ognic’è L'articolo proviene da Leggilo.org.

