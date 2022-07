(Di lunedì 18 luglio 2022) Accoglienza insi legge al contrario:ai. Il progetto ad escludendum “al contrario”, porta la firma di don Geremia Acri,della diocesi di Andria e responsabile della Casa di Accoglienza Santa Maria Goretti, che è riuscito a fare affittare appartamenti di privati a centinaia di. Una “rivoluzione”, scrive tra gli altri in queste ore il sito del Tgcom24, intitolata “Dall’esclusione all’inclusione” e basata fondamentalmente su tre princìpi cardine: l‘ordine, l’accompagnamento e la manutenzione. Accoglienza deiin: la “rivoluzione” di don Geremia Insomma, il rilancio di una sorta di quello che potremmo definire il modello “Alto Adige”, silenziosamente in corso da diversi anni. E che ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Accoglienza, la rivoluzione di Don Geremia: 'Ad Andria ora si affittano case solo ai migranti' #andria - SecolodItalia1 : Puglia, case in affitto solo a extracomunitari: “l’ideona” dell’ultimo sacerdote pro-migranti… - LucianoLuca7 : RT @MediasetTgcom24: Accoglienza, la rivoluzione di Don Geremia: 'Ad Andria ora si affittano case solo ai migranti' #andria - Massimi47715989 : - Kapparar1 : RT @MediasetTgcom24: Accoglienza, la rivoluzione di Don Geremia: 'Ad Andria ora si affittano case solo ai migranti' #andria -

quotidianodipuglia.it

Da Monterosso a Riomaggiore, è tutto un susseguirsi dia picco sul mare, minuscoli lidi e ... Grotta della poesia,Spesso denominata la perla del Salento, la grotta della poesia è una delle ...Gli annunci dicon queste caratteristiche si trovano per molte destinazioni italiane come Toscana,, Tentino e Marche. Lettura consigliata Quando evitare l'esposizione al sole da casa e ... Case vacanza, già decine le truffe ai turisti che scelgono il Salento Stando alle indagini della polizia, coordinate dal pm Fabio Buquicchio, il killer seguì in auto la vittima mentre rincasava, colpendola a morte a pochi metri da casa, prima da dietro, alla nuca ...La Corte di Assise di Bari (presidente Antonio Diella) ha condannato alla pena di 15 anni e 4 mesi di reclusione, con rito abbreviato, l'imprenditore 70enne di Gravina in Puglia Gaetano Scalese, imput ...