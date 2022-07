Mara Venier al concerto di Ultimo, è lei la vera star tra i ragazzi (Di lunedì 18 luglio 2022) Ancora un altro concerto a Roma per Mara Venier e dopo tutto l’entusiasmo per lo spettacolo di Achille Lauro ieri era al Circo Massimo per Ultimo. I concerti mancavano a tutti, gli artisti non vedevano l’ora di risalire sul palco con migliaia di fan e Mara Venier ha deciso di non perdere i cantanti che adora. Niccolò Moriconi, questo il vero nome di Ultimo, ha travolto tutti, è stato apprezzato ancora una volta dalla sua folla ma in tantissimi erano entusiasti di avere tra loro la conduttrice di Domenica In. Pass e un posto speciale per lei che non era ovviamente tra le migliaia di persone ma vicinissima a tutti loro. Non si è risparmiata nemmeno un attimo facendo dimenticare a tutti la sua età, quella che non pensa mai di avere. Infatti, la Venier è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 18 luglio 2022) Ancora un altroa Roma pere dopo tutto l’entusiasmo per lo spettacolo di Achille Lauro ieri era al Circo Massimo per. I concerti mancavano a tutti, gli artisti non vedevano l’ora di risalire sul palco con migliaia di fan eha deciso di non perdere i cantanti che adora. Niccolò Moriconi, questo il vero nome di, ha travolto tutti, è stato apprezzato ancora una volta dalla sua folla ma in tantissimi erano entusiasti di avere tra loro la conduttrice di Domenica In. Pass e un posto speciale per lei che non era ovviamente tra le migliaia di persone ma vicinissima a tutti loro. Non si è risparmiata nemmeno un attimo facendo dimenticare a tutti la sua età, quella che non pensa mai di avere. Infatti, laè ...

