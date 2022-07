L’Italia russa sulle interferenze di Mosca (Di lunedì 18 luglio 2022) In una interessante intervista a Luca Fazzo su il Giornale il prof. Umberto Saccone ha confermato l’influenza di Mosca sulla crisi di governo in Italia. Umberto Saccone non è noto al grande pubblico, ma è persona di grande esperienza. È stato per anni uno dei protagonisti della nostra counterintelligence al Sismi e poi vice presidente dell’Eni con la delega alla security in tutto il mondo. È persona riservata e concede interviste raramente – fedele alla tradizione dell’Arma dei Carabinieri da cui proviene. Saccone ha inoltre scritto importanti libri di testo in materia di sicurezza. Ora insegna alla Luiss come Alessandro Orsini (da mesi al centro dell’attenzione mediatica per le sue stravaganti posizioni sulla guerra). In un Paese normale, dopo l’intervista di Saccone sul ruolo della Russia nella crisi di governo, decine di giornalisti inseguirebbero l’ex dirigente del ... Leggi su formiche (Di lunedì 18 luglio 2022) In una interessante intervista a Luca Fazzo su il Giornale il prof. Umberto Saccone ha confermato l’influenza disulla crisi di governo in Italia. Umberto Saccone non è noto al grande pubblico, ma è persona di grande esperienza. È stato per anni uno dei protagonisti della nostra counterintelligence al Sismi e poi vice presidente dell’Eni con la delega alla security in tutto il mondo. È persona riservata e concede interviste raramente – fedele alla tradizione dell’Arma dei Carabinieri da cui proviene. Saccone ha inoltre scritto importanti libri di testo in materia di sicurezza. Ora insegna alla Luiss come Alessandro Orsini (da mesi al centro dell’attenzione mediatica per le sue stravaganti posizioni sulla guerra). In un Paese normale, dopo l’intervista di Saccone sul ruolo della Russia nella crisi di governo, decine di giornalisti inseguirebbero l’ex dirigente del ...

