Le consigliere regionali in maternità risultano assenti. La denuncia dalla Liguria: “Si nega un diritto, istituzioni dovrebbero dare l’esempio” (Di lunedì 18 luglio 2022) “Presenti”, “assenti” o “in missione”. Eccezion fatta per Abruzzo e Toscana, non esiste l’ipotesi che i consiglieri regionali siano assenti per altri motivi. Così, nel calderone degli assenteisti che all’esercizio della rappresentanza politica preferiscono la partecipazione a eventi elettorali, coltivare i propri interessi privati o andare al mare, finisce anche chi si assenta dall’aula per godere di diritti essenziali da tutelare come quello alla maternità. È il caso di Selena Candia, consigliera della sinistra ambientalista in Liguria eletta con la lista Sansa: “Da qualche settimana risulto ‘assente’ in consiglio regionale – racconta a ilfattoquotidiano.it – Questo perché, nelle istituzioni, non si vogliono chiamare le cose con il proprio nome. Perché alcune parole ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) “Presenti”, “” o “in missione”. Eccezion fatta per Abruzzo e Toscana, non esiste l’ipotesi che i consiglierisianoper altri motivi. Così, nel calderone degli assenteisti che all’esercizio della rappresentanza politica preferiscono la partecipazione a eventi elettorali, coltivare i propri interessi privati o anal mare, finisce anche chi si assenta dall’aula per godere di diritti essenziali da tutelare come quello alla. È il caso di Selena Candia, consigliera della sinistra ambientalista ineletta con la lista Sansa: “Da qualche settimana risulto ‘assente’ in consiglio regionale – racconta a ilfattoquotidiano.it – Questo perché, nelle, non si vogliono chiamare le cose con il proprio nome. Perché alcune parole ...

Pubblicità

lacittanews : Divergenze con Vitali e il “richiamo” di Battilocchio in vista delle elezioni regionali del prossimo anno CIVITAVEC… - Etrurianews : Divergenze con Vitali e il 'richiamo' di Battilocchio in vista delle elezioni regionali del prossimo anno CIVITAVEC… - GhisolfiBeppe : @VivoLibera @dolores20943592 Fare il consigliere comunale è diventato un mestiere . Vergogna . Nessun partito propo… - Ordine_CDL_NA : Pubblicato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la certificazione della parità di genere all… - Rocha496 : Dopo la #Carfagna la #Gelmini cerca di smarcarsi da Forza Italia per approdare al centro di #Toti.Le prime due figu… -