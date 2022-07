Pubblicità

forumJuventus : (Cds) 'Juventus: Paredes e Molina restano nomi caldi. Spunta il follow galeotto del giocatore del Psg ai bianconeri… - ZonaBianconeri : RT @serie_a24: #Juventus, CdS: “Pogba e Di Maria, che intesa i bianconeri sono forti” - ZonaBianconeri : RT @serie_a24: #Juventus, CdS: “Bernardeschi parte e ringrazia la vecchia signora” - serie_a24 : #Juventus, CdS: “Bernardeschi parte e ringrazia la vecchia signora” - serie_a24 : #Juventus, CdS: “Pogba e Di Maria, che intesa i bianconeri sono forti” -

Se il mercato terminasse oggi, direi che lasarebbe la favorita per lo Scudetto'. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ...Il Napoli mi è parso chiarissimo, Koulibaly non ha prezzo per un'offerta della. Ci sono Chelsea e Barcellona in agguato. Per forza di cose il Napoli prenderà in considerazione l'offerta e se ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Il Bayern Monaco prova ad accelerare per Matthijs de Ligt. Nelle ultime ore - riferisce Sky Sport - ci sono stati dei contatti tra i due club per limare la distanza tra domanda ...