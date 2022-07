Italia, vincere e sperare: contro il Belgio le azzurre di Bertolini in campo per un posto ai quarti (Di lunedì 18 luglio 2022) Per l’Italia femminile è arrivato il momento della verità, quello in cui o si vince o si va a casa. E il rischio, seppur minimo, è anche di vincere ed essere comunque eliminate. C’è una fiammella di speranza per le ragazze di Milena Bertolini, che dopo i cinque schiaffoni presi da una Francia comunque più forte, si sono riprese soltanto nel gioco contro l’Islanda, ma non nel punteggio, un pareggio che ci costringe adesso a battere il Belgio in un vero e proprio spareggio, e sperare che le francesi non perdano contro le islandesi, cosa che appare effettivamente per nulla complicata. Dunque, vincere e sperare. Ma intanto, appunto, vincere. Non sarà affatto facile contro le fiamminghe, tanto fisico ma ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 luglio 2022) Per l’femminile è arrivato il momento della verità, quello in cui o si vince o si va a casa. E il rischio, seppur minimo, è anche died essere comunque eliminate. C’è una fiammella di speranza per le ragazze di Milena, che dopo i cinque schiaffoni presi da una Francia comunque più forte, si sono riprese soltanto nel giocol’Islanda, ma non nel punteggio, un pareggio che ci costringe adesso a battere ilin un vero e proprio spareggio, eche le francesi non perdanole islandesi, cosa che appare effettivamente per nulla complicata. Dunque,. Ma intanto, appunto,. Non sarà affatto facilele fiamminghe, tanto fisico ma ...

