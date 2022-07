Inter | Di Canio | “Lukaku non è un campione”

Leggi su seriea24

(Di lunedì 18 luglio 2022)DI- L’continua il suo mercato, nelle ultime ore rischia di saltare il trasferimento di Bremer alla coorte di Inzaghi. La Juventus è in agguato sul brasiliano, si attendono aggiornamenti. Paolo Di, opinionista ed ex calciatore della Lazio, èvenuto agli studi di SkySport parlando die dell’. Ecco di seguito le parole, dell’ex attaccante della Lazio: “C’è stato un equivoco, se non ascoltate prendete delle cose che volete… Perché io ho sempre detto che fa tantissimi gol ma che poi non è sempre determinante in tutte le gare. Perché questa è una delle caratteristiche che si è vista in sette anni, ma qualcuno ha estrapolato un discorso a parte. La mia posizione su di lui è chiara. Ho sempre detto che è un gran bel giocatore. Poi se ...